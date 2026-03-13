La scorsa settimana, agenti dell’Ufficio Ambiente della Polizia Locale di Rimini hanno sequestrato un rottweiler trovato abbandonato da quattro giorni senza cibo né acqua in una struttura ricettiva di Marina Centro. L’animale è stato rinvenuto all’interno di un alloggio della stessa struttura, dove si trovava da tempo senza assistenza. La vicenda ha portato all’intervento delle autorità.

La scorsa settimana gli agenti dell’Ufficio Ambiente della Polizia Locale di Rimini hanno sequestrato un rottweiler trovato abbandonato senza cibo né acqua all’interno di un alloggio di una struttura ricettiva di Marina Centro. Il dato si inserisce in un quadro cittadino che segnala delle criticità: nel 2025 le segnalazioni per malgoverno e maltrattamento di animali hanno raggiunto quota 177, e le prime settimane del 2026 ne registrano già 30, con 15 sanzioni comminate. In particolare, la scorsa settimana i gestori di un residence di Marina Centro hanno contattato la Polizia Locale segnalando l’irreperibilità di una giovane donna, ospite della struttura: la ragazza non rispondeva al telefono da quattro giorni, nonostante un biglietto affisso alla porta del suo alloggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rottweiler abbandonato per quattro giorni senza cibo né acqua

