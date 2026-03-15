Meloni paziente psichiatrica in manicomio polemica per il post del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli

Un deputato di Avs ha pubblicato un post criticando la retorica a favore del Sì al referendum, suscitando una polemica. È emerso che la leader di un partito ha passato un periodo in un manicomio come paziente psichiatrica. La vicenda ha generato reazioni e discussioni tra gli utenti e gli esponenti politici coinvolti. La polemica si è sviluppata sui social e nei canali di informazione.

Giorgia Meloni ritratta in un manicomio con le sbarre di ferro alle finestre, con tanto di camicia di forza e sguardo perso nel vuoto. Il post è accompagnato da una battuta ironica, fatta pronunciare a un medico: “E dimmi Giorgia, questi magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono qui in questa stanza con noi?”. L’immagine social creata con l’intelligenza artificiale dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli ha innescato la polemica. Francesco Emilio Borrelli attacca Giorgia Meloni Il riferimento dell’immagine è alle recenti dichiarazioni della premier sul referendum Giustizia in cui, secondo Meloni, la vittoria nel No avrebbe l’effetto di permettere la scarcerazione di delinquenti macchiatisi di reati gravissimi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Meloni paziente psichiatrica in manicomio, polemica per il post del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli Articoli correlati Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater»È scoppiata una polemica politica dopo la pubblicazione sui social di un fotomontaggio fatto l’intelligenza artificiale che ritrae la presidente del... Rita De Crescenzo a processo per offese e minacce al deputato Francesco Emilio BorrelliProgrammata per oggi l'udienza predibattimentale che vede imputati la tik toker Rita De Crescenzo e il figlio Rosario Bianco per aver scatenato un... Approfondimenti e contenuti su Avs Francesco Emilio Meloni paziente psichiatrica in manicomio, polemica per il post del deputato di Avs Francesco Emilio BorrelliPer polemizzare contro la retorica del Sì al referendum, il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato un'immagine che ritrae Meloni in camicia di forza ... virgilio.it Meloni in una clinica psichiatrica con lo sguardo perso nel vuoto: il post del deputato di Avs scatena le proteste di FdINel fotomontaggio, postato da Francesco Emilio Borrelli, c'è anche un medico: I magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono in questa stanza?. Il partito della premier non ci sta: Linguaggi ... today.it