Minturno aperto il bando per le case popolari

Minturno, 13 febbraio 2026 – L’Amministrazione comunale di Minturno ha annunciato l’apertura dei termini per la presentazione delle domande relative al Bando generale per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) destinati all’assistenza abitativa. Il provvedimento è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 14 del 5 febbraio 2026 e prevede una graduatoria aggiornabile con cadenza semestrale, pensata per rispondere in modo più aderente al fabbisogno abitativo della comunità. Un sistema di punteggi per intercettare fragilità e disagio abitativo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

