Nessun nuovo bando per le case popolari | la precisazione del Comune e l’equivoco legato all’AI

Il Comune di Bari chiarisce che non ci sarà nessun nuovo bando per le case popolari nel 2026. Circolano notizie sbagliate, ma si tratta solo di un equivoco nato da ricerche fatte con l’intelligenza artificiale. L’amministrazione ha precisato che al momento non ci sono piani ufficiali in questa direzione.

Il Comune di Bari ha smentito la circolazione di notizie relative a un imminente bando per l’assegnazione di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel 2026, un equivoco nato a causa di risultati fuorvianti generati da ricerche effettuate con l’intelligenza artificiale. L’equivoco, diffusosi rapidamente attraverso social media e applicazioni di messaggistica come WhatsApp, ha spinto Palazzo di Città a intervenire con una nota ufficiale per chiarire la situazione e rassicurare i cittadini. L’allarme era scoppiato nelle ultime ore, alimentato da screenshot condivisi online che suggerivano l’imminente pubblicazione di un nuovo bando ERP.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Bari CasePopolari Alloggi nelle case popolari, nuovo bando a Fiumicino: domande da rifare L’Amministrazione di Fiumicino ha annunciato che il nuovo bando per le case popolari sarà pubblicato a breve. Case popolari, il Comune mette a bando tre aree su cui costruire nuove abitazioni con affitti a prezzi calmierati Il Comune di Cesena ha avviato un bando per la costruzione di nuove case popolari su tre aree, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi a prezzi calmierati. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bari CasePopolari Argomenti discussi: Bando deserto per la gestione del Geirino di Ovada, resta alla MySport per altri 15 mesi; La continuità decolla a pezzi: Cagliari-Milano e Alghero-Roma vanno ad Aeroitalia; La nuova continuità territoriale aerea diventa operativa: Aeroitalia si aggiudica la tratta Alghero–Roma. Nuovo bando Alghero-Milano; Continuità territoriale, aggiudicate le prime due rotte: Aeroitalia verso il monopolio. Nessuna risposta al nuovo bando. Il bar a palazzo Kursaal non apriràIl piano terra del palazzo Kursaal, che si affaccia sull’omonima piazza in riva al mare, tra i luoghi più in vista della città di Grottammare, rimarrà chiuso, poiché nessuno ha risposto al bando per ... ilrestodelcarlino.it Balneari, arriva il bando-tipo del Mit ma concessioni prorogate per il 2026Passo avanti verso la liberalizzazione delle concessioni balneari: arriva il bando del Mit, ma il Governo ha prorogato quelle già esistenti ... quifinanza.it CULTURA. “NESSUN DIO È SOLO” ECCO IL NUOVO LIBRO DI SORRENTINO - facebook.com facebook

