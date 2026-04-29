Cammina in mezzo a via Nonantolana e prende a pugni gli agenti | arrestato un 38enne

Nella mattina di ieri, 28 aprile, la Polizia di Stato di Modena è intervenuta in via Nonantolana per fermare un uomo di 38 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo ha colpito con un pugno alcuni agenti e si è opposto all’arresto. È stato portato in questura e ora si trova in stato di fermo con l’accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattina di ieri, 28 aprile, la Polizia di Stato di Modena è intervenuta per bloccare un 38enne italiano, un volto già noto agli uffici della Questura, accusato ora dei reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.Tutto ha avuto inizio in seguito a una concitata chiamata.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Terracina, aggredisce vicina con un bastone e prende a pugni gli agenti: arrestatoL’intervento della polizia nel pomeriggio a seguito di una segnalazione per una lite familiare in un condominio della zona Terracina, 18 febbraio... Aggressione choc al pronto soccorso del Sant’Anna: calci, pugni e morsi agli agenti, arrestato 38enneMomenti di tensione all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia: l’uomo, in stato di alterazione, ha aggredito poliziotti e guardia giurata... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: La messa alla prova è un lungo cammino. In mezzo alla natura; Cammina in mezzo a via Nonantolana e prende a pugni gli agenti: arrestato un 38enne; Camminare nella natura aumenta la creatività fino al 50%; Cammina per la vita - 4° edizione - Borghi Presolana - eventi. Oggi abbiamo imparato che la libertà cammina di pari passo con la consapevolezza. Le classi quarte hanno incontrato i Carabinieri per discutere di sfide reali: dalle insidie del web al rispetto reciproco, fino alle scelte responsabili per la propria salute. Un graz - facebook.com facebook