Terracina aggredisce vicina con un bastone e prende a pugni gli agenti | arrestato

A Terracina, un uomo ha aggredito la vicina con un bastone e poi ha preso a pugni gli agenti intervenuti. La lite tra i due si è scatenata per motivi ancora da chiarire, ma l’uomo ha reagito violentemente appena arrivata la polizia. Durante l’intervento, ha colpito ripetutamente gli agenti, cercando di sfuggire all’arresto. Alla fine, è stato fermato e portato in commissariato. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, si trova ora in cella in attesa di ulteriori accertamenti.

Terracina, 18 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Terracina ha tratto in arresto un uomo, già noto alle forze dell’ordine, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio a seguito di una segnalazione per una lite familiare in un condominio della zona. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo in stato di agitazione, che minacciava verbalmente un familiare e rifiutava le cure del personale sanitario intervenuto. Durante l’intervento, l’uomo ha tentato di aggredire anche una vicina di casa con un bastone, costringendo gli agenti a un difficile intervento per impedirne l’aggressione e per disarmarlo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

