Val di Cecina | cisterna carica di soda caustica si ribalta sulla statale 68 Tre feriti uno è grave

Oggi pomeriggio a Montecatini Val di Cecina si è verificato un incidente sulla statale 68, quando una cisterna carica di soda caustica si è ribaltata. Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di intervento.

MONTECATINI VAL DI CECINA (PISA) – Grave incidente stradale oggi pomeriggio, 28 aprile 2026, a Montecatini Val di Cecina. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sulla SS 68 dove si sono scontrate un camion cisterna contenente soda caustica ed un’autovettura. Tre i feriti estratti dagli abitacoli dalla squadra. Intervenuto Pegaso per aviotrasporto dell’autista del camion, mentre i due occupanti della vettura feriti sono stati trasportati al vicino Ospedale di Cecina. Gli esiti dello scontro hanno determinato un modesto sversamento sul quale sta intervenendo personale specializzato NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) proveniente dal Comando di Pisa.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Val di Cecina: cisterna carica di soda caustica si ribalta sulla statale 68. Tre feriti, uno è grave Notizie correlate Scontro a tre sulla Statale 7bis: tre feriti, uno in pericolo di vitaUn violento scontro stradale ha coinvolto un autocarro, un’automobile e uno scooter nella mattinata di questo martedì 21 aprile 2026, lungo la... Fuscaldo, violento incidente sulla Statale 18: due feriti, uno graveFuscaldo è stata teatro di un grave incidente stradale questo pomeriggio, che ha coinvolto un’autovettura e un furgoncino, causando due feriti, uno... Panoramica sull’argomento Maxi incidente in Valdicecina, cisterna si ribalta. Strada chiusa per tutta la notteMontecatini Val di Cecina (Pisa), 28 aprile 2026 – Grave incidente a Ponteginori, sulla Ss 68 all’altezza del chilometro 21. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi: risultano infatti cinqu ... lanazione.it Maltempo in Toscana, bimbo e nonna dispersi a Montecatini Val di Cecina. Alluvioni nel livorneseOre di apprensione per una nonna e un bimbo di 5 mesi che risultano dispersi da ore a Montecatini Val Di Cecina, in provincia di Pisa. Il maltempo che si è abbattuto sulla Toscana ha provocato anche ... gazzetta.it