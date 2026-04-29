Camilleri al Teatro Sperimentale | segreti e ombre in una cena tra amici
? Cosa sapere Il Teatro Sperimentale di Ancona presenta Un sabato, con gli amici giovedì 30 aprile.. L'adattamento di Marco Grossi celebra il centenario della nascita di Andrea Camilleri.. Giovedì 30 aprile alle ore 20:30 il Teatro Sperimentale di Ancona ospiterà l’ultimo appuntamento del cartellone Scena Contemporanea Spazi di Creatività Illimitata con lo spettacolo Un sabato, con gli amici. L’evento, curato da Marche Teatro, segna la conclusione di un ciclo dedicato alla sperimentazione e alla vitalità scenica, proponendo sul palco un adattamento teatrale firmato da Marco Grossi. La produzione si basa sul romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 2009, un’opera che si distacca dalle consuete ambientazioni siciliane per esplorare le dinamiche di un quartiere alto borghese in una grande città italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Scena Contemporanea si chiude con Camilleri: al Teatro Sperimentale “Un sabato, con gli amici”ANCONA - Giovedì 30 aprile alle ore 20:30 al Teatro Sperimentale di Ancona va in scena l’ultimo appuntamento di Scena Contemporanea Spazi di...
Omaggio ad Andrea Camilleri: una giornata al Teatro del LidoCosa: Una densa giornata di studi, laboratori, performance teatrali e musica dedicata all’opera e alla memoria di Andrea Camilleri.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Metti Un sabato, con gli amici. Omaggio al centenario di Camilleri; Allo Sperimentale va in scena Un sabato, con gli amici dal romanzo di Andrea Camilleri; Allo Sperimentale va in scena Un sabato, con gli amici di Andrea Camilleri; Ancora in 2 lo spettacolo di Casa Abis fa tappa ad Ancona il 29 aprile e a Pergola il 30.
Scena Contemporanea si chiude con Camilleri: al Teatro Sperimentale Un sabato, con gli amiciANCONA - Giovedì 30 aprile alle ore 20:30 al Teatro Sperimentale di Ancona va in scena l’ultimo appuntamento di Scena Contemporanea Spazi di Creatività Illimitata, cartellone curato da Marche Teatro. anconatoday.it
Metti Un sabato, con gli amici. Omaggio al centenario di CamilleriEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it
Teatro Sperimentale - PESARO (PU) Dal 7 al 10 maggio 2026 - facebook.com facebook