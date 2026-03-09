Omaggio ad Andrea Camilleri | una giornata al Teatro del Lido

Al Teatro del Lido si è svolta una giornata dedicata ad Andrea Camilleri, coinvolgendo studiosi, artisti e musicisti in un programma ricco di incontri, laboratori e performance teatrali. Durante l’evento si è approfondito il suo lavoro e si sono esibiti diversi interpreti, offrendo al pubblico un’occasione per ricordare l’autore attraverso diverse forme artistiche. La giornata ha celebrato la sua figura e il suo contributo culturale.

Cosa: Una densa giornata di studi, laboratori, performance teatrali e musica dedicata all’opera e alla memoria di Andrea Camilleri.. Dove e Quando: Sabato 14 marzo, presso il Teatro del Lido di Ostia, dalle ore 10:00 alle ore 22:00.. Perché: Per riscoprire l’eredità civile e letteraria di un intellettuale che ha saputo raccontare l’Italia attraverso un linguaggio unico, tra Sicilia e modernità.. Ostia si prepara a vivere un sabato all’insegna della cultura alta e popolare, un connubio perfetto che rispecchia l’essenza stessa della produzione di Andrea Camilleri. Il Teatro del Lido apre le sue porte per celebrare la vita artistica dello scrittore, regista e sceneggiatore, in un evento corale che coinvolge istituzioni accademiche, artisti e la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ezrome.it

