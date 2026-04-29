Camille Razat | Autenticità è anche circondarsi di persone che ti accettano per come sei
L'attrice nota per il suo ruolo in una serie televisiva di successo ha dichiarato che essere autentici significa anche circondarsi di persone che ti accettano per come sei. È anche il volto di un marchio di cosmetici naturali per capelli, recentemente arrivato sul mercato italiano. La sua presenza pubblica si accompagna a questa collaborazione, senza ulteriori dettagli sui progetti o altri impegni.
Il suo stile è spesso associato a un’idea di naturalezza sofisticata: quanto è frutto di una scelta ponderata e quanto di una predisposizione personale? «Sono sempre semplicemente me stessa. Nella mia vita quotidiana mi piace stare comoda. Quindi indosso principalmente mocassini con jeans larghi e giacche oversize. Mi piace mixare elementi maschili e femminili e trovare il giusto equilibrio. Ma a volte, quando ho eventi o cose del genere, mi piace interpretare un personaggio. Mi piace essere più sofisticata e delicata e giocare con il trucco, i capelli e l'outfit». In un contesto di contenuti come il set di un film e l'ambiente...🔗 Leggi su Vanityfair.it
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