L'attrice nota per il suo ruolo in una serie televisiva di successo ha dichiarato che essere autentici significa anche circondarsi di persone che ti accettano per come sei. È anche il volto di un marchio di cosmetici naturali per capelli, recentemente arrivato sul mercato italiano. La sua presenza pubblica si accompagna a questa collaborazione, senza ulteriori dettagli sui progetti o altri impegni.

Il suo stile è spesso associato a un’idea di naturalezza sofisticata: quanto è frutto di una scelta ponderata e quanto di una predisposizione personale? «Sono sempre semplicemente me stessa. Nella mia vita quotidiana mi piace stare comoda. Quindi indosso principalmente mocassini con jeans larghi e giacche oversize. Mi piace mixare elementi maschili e femminili e trovare il giusto equilibrio. Ma a volte, quando ho eventi o cose del genere, mi piace interpretare un personaggio. Mi piace essere più sofisticata e delicata e giocare con il trucco, i capelli e l'outfit». In un contesto di contenuti come il set di un film e l'ambiente...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Camille Razat: «Autenticità è anche circondarsi di persone che ti accettano per come sei»

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