Camille Razat, nota attrice di 32 anni, si presenta con un viso fresco e luminoso. Durante l’intervista, ha condiviso il suo punto di vista sulla bellezza, descrivendola come un rituale condiviso tra madre e figlia. La sua presenza è naturale e affascinante, e la conversazione si è snodata tra aneddoti e considerazioni sulla propria esperienza personale nel mondo dello spettacolo.

Bella come il sole e un viso fresco e angelico dimostra molti meno dei suoi 32 anni. Camille Razat è un piacere da guardare e divertente da intervistare. Ben lontana dalla francese stilosa e stronzetta Camille, il personaggio che interpreta in Emily in Paris è forse il suo ruolo più importante, quello per cui il grande pubblico la conosce. L’ho incontrata nella suite di un hotel in centro a Milano, dove è arrivata in occasione del lancio da Sephora del brand a cui presta il volto, Authentic Beauty Concept, e per presenziare a una masterclass l’indomani. Ci dicono che il suo volo da Parigi ha fatto ritardo e che è ancora impegnata con le riprese.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per Camille Razat, la bellezza è un rituale madre-figlia: l’intervista

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