Gino Paoli, noto cantautore italiano, si è spento lasciando un segno nel panorama musicale. Aveva vissuto con un proiettile vicino al cuore per 63 anni, una presenza che ha condizionato la sua vita e la sua carriera. Tra le sue canzoni più celebri figurano “Il cielo in una stanza”, “Sapore di sale” e “Senza fine”. La sua morte è stata annunciata in giornata, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Gino Paoli non c’è più. Era rimasto per 63 anni con un pallottola vicino al cuore. Pochi millimetri e non ci sarebbero mai state Il cielo in una stanza, Senza fine, Sapore di sale. E in quello stesso spazio, vicino al pericardio, in tutti questi 63 anni, in ognuno di noi è rimasta una traccia profonda di Gino, della sua ruvida malinconica poesia, di quel suo struggente, delicatamente intonato, arrampicarsi verso note più alte ( Questa volta no ), di quel suo giocoso inesausto flusso compositivo ( Quattro amici ). Del resto tutto inizia assolutamente per caso. Su un giro di do che canticchiano in tanti per strada. “ C’era una volta una gattache aveva una macchina nera sul musoa una vecchia soffitta vicino al marecon una finestra ad un passo dal cielo b l u ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dio preferisce circondarsi di persone buone e intelligenti che di figli di puttana, non capisco perché sono ancora qui”, addio a Gino Paoli, burbero e inquieto cantautore che ha sempre cercato la poesia

Articoli correlati

Chi sono i figli di Gino Paoli, il cantautore scomparso a 91 anni: età, biografie e cosa fanno oggiLa scomparsa di Gino Paoli, avvenuta all’età di 91 anni, ha riportato l’attenzione non solo sulla sua immensa eredità musicale, ma anche sulla sua...

Leggi anche: Addio al cantautore Gino Paoli. Rivoluzionò la musica italiana

Altri aggiornamenti su Gino Paoli

Arrivare a 90 ’anni è una cosa clamorosamente contronatura. Con Dio parlo tutti i giorni e ogni tanto m’incazzo: l’ultima intervista di Gino PaoliIl cantautore morto a 91 anni. L’intervista del settembre 2024: Ho solo una corda vocale attiva perché l’altra è paralizzata, probabilmente dalla nascita. A Roma avevo un amico che vendeva animali: n ... quotidiano.net

L'ultima intervista a Gino Paoli: «Non ho ancora superato la morte di mio figlio Giovanni. La polemica con Elodie? Non sapevo chi fosse, giuro»Ripubblichiamo l'ultima intervista del Corriere a GIno Paoli: «Sono arrivato a 90 anni in perfetta forma con lo stile di vita più malsano possibile: per decenni ho fumato due pacchetti di sigarette e ... corriere.it