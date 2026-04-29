Fazi Editore pubblica Cambio di clima di Hilary Mantel (1994) con la nuova traduzione di Giuseppina Oneto, un viaggio psicologico tra le nebbie inglesi e il calore spietato del Botswana, dove affiora un trauma che non si può dimenticare. Trama. Il romanzo si svolge su due piani temporali: il presente in Inghilterra e il passato africano, che viene rivelato gradualmente. Ralph e Anna Eldred vivono nel Norfolk negli anni ’80 e si dedicano a opere di beneficenza, ma dietro la serenità domestica si cela un passato drammatico: anni prima, durante la loro missione come operatori sociali in Sudafrica durante l’apartheid e in Bechuanaland (oggi Botswana) per una missione agricola e scolastica, hanno vissuto un dramma che ha stravolto per sempre la loro visione del mondo e della fede.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - CAMBIO DI CLIMA di Hilary Mantel: recensione

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