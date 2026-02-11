Isola di Pasqua | siccità secolare ricostruita un clima che cambiò la civiltà Rapanui

L’Isola di Pasqua ha vissuto un secolo di siccità che ha cambiato per sempre la sua civiltà. La lunga stagione di mancanza d’acqua ha spinto gli abitanti a reinventarsi, a trovare nuove soluzioni per sopravvivere. Ora gli studiosi analizzano come il clima abbia rimodellato le attività e la cultura di questa terra misteriosa.

Isola di Pasqua: un Secolo di Sete che Rimodellò una Civiltà. L'Isola di Pasqua, o Rapa Nui, non è solo un enigma archeologico, ma un laboratorio naturale che rivela come i cambiamenti climatici possano plasmare il destino di intere società. Uno studio recente del Lamont-Doherty Earth Observatory ha fornito una quantificazione precisa di una prolungata siccità che colpì l'isola a partire dalla metà del XVI secolo, un evento che coincide con profonde trasformazioni sociali e culturali nella comunità Rapanui. La ricerca, pubblicata l'11 febbraio 2026, apre un nuovo capitolo nella comprensione del passato dell'isola e offre spunti di riflessione sulla resilienza umana di fronte alle sfide ambientali.

