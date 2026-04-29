Cambio delle regole sull' intramoenia in Sicilia l' attacco del sindacato dei medici | Azione punitiva e miope

In Sicilia, sono state apportate modifiche alle norme sull’intramoenia, suscitando reazioni da parte del sindacato dei medici. La segreteria regionale di un importante sindacato ha espresso contrarietà rispetto alle recenti disposizioni delle aziende sanitarie che regolano l’attività libero-professionale intramuraria. La comunicazione critica si concentra sulle misure adottate, ritenute da alcuni come punitive e poco lungimiranti.

Cambio delle regole sull’intramoenia in Sicilia, ma la segreteria regionale Cimo si dice contraria rispetto a quanto sta accadendo nelle Aziende sanitarie siciliane a seguito delle recenti disposizioni assessoriali sull’attività libero-professionale intramuraria (Alpi), che “si configurano come.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Liste d’attesa, Giuliano (UGL): “Intramoenia fuori controllo serve applicazione rigorosa delle regole e trasparenza nelle aziende sanitarie” Liste d’attesa, UGL Salute: “Intramoenia fuori controllo, applicare le regole per garantire equità e diritto alle cure” “Il nodo dell’intramoenia è... Medici e liste d’attesa: ‘Visite ed esami in intramoenia a carico del Ssn’Per chi deve eseguire una visita o un esame il muro delle liste d’attesa rischia di essere insuperabile. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Kevin Warsh: Alla Fed serve un nuovo cambio delle regole; Riforma del Condominio 2026: c’è il testo bis al Senato! Tutte le novità; Esclusivo: al vaglio nuove regole su factoring e cessione crediti, più risorse per l'economia reale. Operazione Sophia, Salvini: da 6 mesi chiediamo cambio regoleRoma (askanews) – Noi è da sei mesi che chiediamo il cambio delle regole di questa missione, sottoscritta nel 2015, contro l’interesse nazionale italiano, non si capisce in cambio di cosa, perché ... affaritaliani.it Imu 2026, cosa cambia davvero: possibili sconti e nuove regole che fanno risparmiare sulle seconde caseSi avvicina il primo appuntamento con l’Imu 2026: l’acconto va versato entro il 16 giugno. Quest’anno, però, molti contribuenti potrebbero trovare importi diversi dal passato, in alcuni casi anche più ... msn.com Cosa c'è dietro il cambio totale di linea del governo sul caso Venezi - facebook.com facebook Chivu: "È cambiato tutto, adesso non conta solo difendere" Fabregas: “Non cambio la mia idea per un risultato sbagliato” Molti li definiscono “arroganti” e difendono il “calcio all’italiana”, ma non si accorgono che il “calcio all’italiana” non funziona più neanche i x.com