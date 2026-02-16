Medici e liste d’attesa | ‘Visite ed esami in intramoenia a carico del Ssn’

Il problema delle lunghe attese per visite ed esami si aggrava perché i medici consentono ai pazienti di pagare di tasca propria per le prestazioni in intramoenia, caricandole comunque sul Sistema sanitario nazionale. Questa pratica prolunga le file e lascia molte persone in attesa per mesi. Un esempio concreto sono le attese che superano i sei mesi per alcune analisi di routine, creando difficoltà ai cittadini che hanno bisogno di risposte rapide.

Per chi deve eseguire una visita o un esame il muro delle liste d'attesa rischia di essere insuperabile. Risultato? Come emerge da numerosi report e da un'analisi del 'Sole 24 Ore' sui dati 2025 della Piattaforma nazionale sulle prestazioni (attivata presso Agenas), le opzioni sono due: rinunciare o pagare di tasca propria ricorrendo all'intramoenia. Ebbene, per il presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e Odontoiatri) Filippo Anelli, occorre mettere a carico del Ssn le prestazioni effettuate in intramoenia, laddove il cittadino sia obbligato a servirsene viste le tempistiche 'lumaca'. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medici e liste d'attesa: 'Visite ed esami in intramoenia a carico del Ssn' Sanita': cambia validita' prescrizioni visite ed esami Lazio, Rocca "miglioriamo liste attesa" Dal 1° febbraio 2026, nel Lazio entreranno in vigore nuove norme sulla validità delle prescrizioni per visite ed esami diagnostici. Dalle agende parallele, ai dati parziali: nella giungla delle liste d'attesa per visite ed esami