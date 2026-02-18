Giuliano dell’UGL denuncia che le liste d’attesa si allungano a causa di un intramoenia senza regole chiare. Secondo l’ente, molte cliniche private offrono prestazioni senza rispettare procedure rigide, creando disuguaglianze tra i pazienti. Per risolvere questa situazione, l’UGL chiede di applicare norme più stringenti e aumentare la trasparenza nelle aziende sanitarie pubbliche e private. In particolare, si punta a evitare che alcuni pazienti abbiano accesso privilegiato rispetto ad altri.

Liste d’attesa, UGL Salute: “Intramoenia fuori controllo, applicare le regole per garantire equità e diritto alle cure”. “ Il nodo dell’intramoenia è centrale nella battaglia contro le liste d’attesa e non può più essere affrontato con ambiguità o tolleranze”. Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, commentando le misure illustrate dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per ridurre i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie. “Condividiamo il principio espresso: non servono per forza nuove norme, ma l’applicazione rigorosa di quelle esistenti. La legge è chiara: l’attività libero-professionale intramoenia, che ormai sembra fuori controllo, non può superare quella istituzionale e spetta ai direttori generali vigilare, fino alla sospensione in caso di violazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Liste d’attesa, Giuliano (UGL): “Intramoenia fuori controllo serve applicazione rigorosa delle regole e trasparenza nelle aziende sanitarie”

Ugl Salute, Giuliano: “Intramoenia fuori controllo serve trasparenza nelle aziende sanitarie”Giuliano, rappresentante dell’Ugl Salute, denuncia che l’intricata gestione dell’intramoenia crea confusione e rischi di abusi nelle aziende sanitarie.

Stop liste d’attesa e intramoenia, le nuove regole per la sanitàIl ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha deciso di attivare un nuovo sistema di controllo per combattere le lunghe attese negli ospedali pubblici italiani, dopo aver riscontrato che le liste d’attesa si sono allungate troppo e creano disagi ai pazienti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.