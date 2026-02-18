Liste d’attesa Giuliano UGL | Intramoenia fuori controllo serve applicazione rigorosa delle regole e trasparenza nelle aziende sanitarie
Giuliano dell’UGL denuncia che le liste d’attesa si allungano a causa di un intramoenia senza regole chiare. Secondo l’ente, molte cliniche private offrono prestazioni senza rispettare procedure rigide, creando disuguaglianze tra i pazienti. Per risolvere questa situazione, l’UGL chiede di applicare norme più stringenti e aumentare la trasparenza nelle aziende sanitarie pubbliche e private. In particolare, si punta a evitare che alcuni pazienti abbiano accesso privilegiato rispetto ad altri.
Liste d’attesa, UGL Salute: “Intramoenia fuori controllo, applicare le regole per garantire equità e diritto alle cure”. “ Il nodo dell’intramoenia è centrale nella battaglia contro le liste d’attesa e non può più essere affrontato con ambiguità o tolleranze”. Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, commentando le misure illustrate dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per ridurre i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie. “Condividiamo il principio espresso: non servono per forza nuove norme, ma l’applicazione rigorosa di quelle esistenti. La legge è chiara: l’attività libero-professionale intramoenia, che ormai sembra fuori controllo, non può superare quella istituzionale e spetta ai direttori generali vigilare, fino alla sospensione in caso di violazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Ugl Salute, Giuliano: “Intramoenia fuori controllo serve trasparenza nelle aziende sanitarie”Giuliano, rappresentante dell’Ugl Salute, denuncia che l’intricata gestione dell’intramoenia crea confusione e rischi di abusi nelle aziende sanitarie.
Stop liste d’attesa e intramoenia, le nuove regole per la sanitàIl ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha deciso di attivare un nuovo sistema di controllo per combattere le lunghe attese negli ospedali pubblici italiani, dopo aver riscontrato che le liste d’attesa si sono allungate troppo e creano disagi ai pazienti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Liste d’attesa, intramoenia sotto accusa: UGL Salute chiede stop agli abusi e tempi certi per i pazienti; Sanità, UGL all’attacco sulle liste d’attesa: Stop all’intramoenia fuori controllo; Sanità, Giuliano (UGL): 300mila italiani si curano all’estero, un dato che fa riflettere; Sanità Lazio, possibile riapertura San Raffaele Velletri. Ugl Salute: Un’opportunità concreta.
Liste d’attesa, Giuliano (UGL): Intramoenia fuori controlloNewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Il nodo dell’intramoenia è centrale nella battaglia contro le liste d’attesa e non può più essere affrontato con ambiguità o tolleranze. Lo dichiara Gian ... newtuscia.it
Liste d’attesa, Giuliano (Ugl): Basta trucchi e numeri falsi. Serve trasparenza per ridare dignità a cittadini e sanitariRoma, 4 febbraio 2026 - UGL Salute esprime apprezzamento per le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci sul tema delle liste d’attesa, riconoscendo la volontà del Governo di affrontare final ... insalutenews.it
Tgr Rai FVG. . Ogni giorno quasi 200 pazienti in Friuli Venezia Giulia si avvalgono del percorso di tutela previsto in caso di mancato rispetto dei tempi delle liste d’attesa per visite ed esami. di Antonio Di Bartolomeo facebook
A Taranto si indaga sulle liste d’attesa x.com