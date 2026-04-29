cambiano subito la figura senza scoprire troppo

Per la primavera-estate 2026, i bermuda si presentano con un nuovo design, più lunghi, più ampi e più confortevoli rispetto alle versioni precedenti. Le nuove proposte vestono con un taglio più morbido e spazioso, offrendo maggiore libertà di movimento. Questi cambiamenti sono stati annunciati dai produttori, che hanno aggiornato la linea senza svelare dettagli specifici sui materiali utilizzati o sulle tecniche di produzione.

P iù lunghi, più ampi, più donanti. I bermuda nella Primavera Estate 2026 si rifanno il look. E migliorano anche il nostro. Sì, perché i nuovi modelli sono più trendy e donanti che in passato. E si adattano con facilità allo stile di ogni donna, a ogni età. Outfit di aprile 2026: come affrontare con stile il mese più imprevedibile dell’anno X Leggi anche › Tutte pazze per i pantaloni cropped: a chi stanno bene e come abbinarli nella Primavera-Estate 2026 A 20, 30, 40, 50 e 60 anni, le gambe rinascono grazie a orli appena sotto il polpaccio ampi e ariosi. Sartoriali per outfit day-to-night, bermuda di jeans per mise più casual ma sempre ricercate, neri o colorati per dimostrare qualche anno di meno.🔗 Leggi su Iodonna.it

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Non il solito look estivo. Ci sono colori che appena li indossi cambiano subito l’umore: l’azzurro che sa di mare, le fantasie tropicali su base cioccolato, i capi leggeri che ti fanno sentire già in vacanza anche se sei ancora in città. Abito, gonna, top, pantaloni, gi - facebook.com facebook