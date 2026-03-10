Educatori Locatelli | Figura fondamentale troppo spesso considerata di secondo piano

All’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si è tenuto un convegno intitolato “Educatori ed educare” durante il quale si è discusso del ruolo degli educatori, considerati figure fondamentali nel processo formativo. Locatelli ha sottolineato come spesso siano visti come figure di secondo piano, nonostante la loro importanza nel settore. L’evento ha coinvolto diversi professionisti del mondo educativo.

All'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si è svolto il convegno "Educatori ed educare – Una scelta di vita", promosso dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli come occasione di confronto sul ruolo degli educatori e dei pedagogisti nei percorsi di crescita e inclusione delle persone.