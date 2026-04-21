calzona lascia la slovacchia dopo il flop mondiali

Dopo quasi quattro anni al comando della nazionale slovacca, Francesco Calzona non continuerà nel ruolo di allenatore. La decisione è arrivata dopo che l’ex tecnico del Napoli ha rifiutato la proposta di rinnovo contrattuale avanzata dalla federazione del paese. La sua uscita segue il risultato negativo ottenuto durante i recenti Mondiali, che ha portato alla conclusione del suo incarico.

Francesco Calzona non sarà più il ct della Slovacchia dopo quasi quattro anni. L’ex allenatore del Napoli – dice Gianluca Di Marzio – ha rifiutato il rinnovo di contratto propostogli dalla federazione slovacca. Finisce dunque un’avventura iniziata nel luglio 2022. Avrà probabilmente pesato la mancata qualificazione ai Mondiali di quest’estate: infatti la Slovacchia è uscita in semifinale, perdendo in un clamoroso 4-3 contro il Kosovo. Agli Europei del 2024 aveva addirittura raggiunto gli ottavi, perdendo contro l’Inghilterra. Riporta Di Marzio: Calzona è un’opportunità sul mercato degli allenatori. L’ex ct ha fatto esperienza su una grande panchina come quella del Napoli, guidando gli azzurri per 16 partite tra febbraio e giugno 2024.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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