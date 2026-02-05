Inaugurazione nuova sede centro diurno socio educativo a Triggiano

Questa mattina, il Centro Diurno Socio Educativo di Triggiano ha riaperto i battenti in una nuova sede. Dopo un anno di chiusura forzata, causata dal mancato mantenimento dell’edificio precedente, ora i bambini e le famiglie del territorio possono tornare a contare su un servizio più sicuro e accogliente. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di amministratori e cittadini, tutti pronti a dare il benvenuto a questa ripartenza.

Il Centro Diurno Socio Educativo di Triggiano riapre in una nuova sede: un nuovo inizio per bambini e famiglie Un anno fa, nel novembre 2024, il Centro Diurno Socio Educativo del Comune di Triggiano ha dovuto chiudere improvvisamente a causa della mancanza di manutenzione della sede precedente.

