Centro diurno per anziani Ventisei ditte in gara Entro l’estate il cantiere

Venti sei aziende edili provenienti da tutta Italia hanno partecipato al bando per la costruzione di un nuovo centro diurno per anziani in via Carrara. L'appalto è stato assegnato e i lavori sono previsti di iniziare entro l'estate. La struttura rappresenta un intervento importante nel settore assistenziale locale. Il cantiere sarà avviato nei prossimi mesi, dopo la conclusione delle procedure di affidamento.

Sono ben 26 ditte edili provenienti da tutta Italia ad aver partecipato al bando per l’affidamento dei lavori di costruzione del nuovo e atteso centro diurno per anziani in via Carrara. Nei prossimi giorni si riunirà pertanto la commissione giudicatrice formata dall’architetto Simone Pedonese, ingegner Emanuele Giunta e ingegner Lucia Guidi dell’ufficio tecnico comunale, così da procedere all’aggiudicazione dell’appalto da 2milioni 250mila euro e far partire il cantiere prima di giugno. Entro l’estate 2027 è previsto il termine dei lavori che daranno finalmente forma all’immobile oggetto del lascito Barberi, datato 1964, traducendolo in una risposta concreta ai bisogni della comunità, in particolare degli anziani non autosufficienti il cui numero è in crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro diurno per anziani. Ventisei ditte in gara. Entro l’estate il cantiere Emozionate visita degli anziani del centro diurno Malpighi al canileCapogreco: "Hanno portato un messaggio importante: animali come compagni di vita. Aperto il cantiere, piazza Angelini svuotata dalle auto: “Chiusura entro l’estate”Operai al lavoro nella piazzetta dietro la Corsarola: divieto di sosta per tutti i veicoli. Approfondimenti e contenuti su Centro diurno. Temi più discussi: Centro diurno per anziani. Ventisei ditte in gara. Entro l’estate il cantiere; Avviso per l’accesso al Centro Diurno Alzheimer sperimentale dell’Istituzione Centro Servizi per Anziani: domande entro il 7 aprile; L’AQUILA: PUBBLICATO AVVISO ACCESSO CENTRO DIURNO ALZHEIMER; Milano: famiglie protestano contro la chiusura del Centro diurno per disabili Anfossi. Avviso per l’accesso al Centro Diurno Alzheimer sperimentale dell’Istituzione Centro Servizi per Anziani: domande entro il 7 aprileIl C.S.A. del Comune dell’Aquila comunica che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’accesso al Centro Diurno Alzheimer sperimentale ... laquilablog.it Centro diurno per anziani. Scatta la revoca dell’appalto. Ma il servizio andrà avantidi Claudio RoselliCAPRESE MICHELANGELONuovo contratto di appalto, a breve, per la gestione del centro diurno per anziani Don Terzilio Rossi a Lama di Caprese Michelangelo. L’Unione Montana dei ... lanazione.it Rsa San Bartolomeo, al via i lavori: 60 posti in più e un nuovo centro diurno per chi ha l’Alzheimer - facebook.com facebook