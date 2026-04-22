Dua Lipa e Callum Turner si sposano a Palermo | l’indiscrezione

Si avvicina uno dei matrimoni più chiacchierati dell’anno, con una coppia composta da una cantante famosa e un attore. Le nozze sarebbero previste in Italia, con Palermo come possibile sede. I due stanno ultimando i preparativi, mentre si susseguono le indiscrezioni sulla data e i dettagli dell’evento. La notizia ha attirato l’attenzione di molti fan e media.

Manca sempre meno a uno dei matrimoni più attesi dell’anno: quello tra Dua Lipa e Callum Turner. La pop star internazionale e l’attore continuano a lavorare sui preparativi delle nozze che, sembra, si terranno proprio in Italia. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la coppia avrebbe scelto la Sicilia, in particolare Palermo: un luogo molto caro alla cantante di Houdini. Dua Lipa e Callum Turner, presto le nozze a Palermo. È sempre bello quando il gusto internazionale strizza l’occhio alla bellezza dell’Italia. E lo è ancora di più quando ad avere un debole per il Bel Paese sono star conosciute in tutto il mondo. Callum Turner e Dua Lipa non lo hanno mai nascosto: l’Italia è un Paese che amano al tal punto che, sembra, abbiano scelto di renderlo il perfetto contesto per il loro imminente matrimonio.🔗 Leggi su Dilei.it

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