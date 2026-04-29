Calendario World Cup pallanuoto femminile 2026 | programma orari tv streaming quando gioca l’Italia

La Coppa del Mondo di pallanuoto femminile 2026 si svolgerà dal 1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi. L’Italia è inserita nel Gruppo B, insieme a Grecia, Paesi Bassi e Australia, mentre nel Gruppo A si trovano Stati Uniti, Ungheria, Giappone e Spagna. La manifestazione prevede partite trasmesse in diretta tv e streaming, con date e orari ufficiali ancora da annunciare.

La World Cup di pallanuoto femminile vedrà andare in scena la Division 1 dall’1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l’ Italia è inserita nel Gruppo B, assieme a Grecia, Paesi Bassi ed Australia, mentre nel Gruppo A sono presenti Stati Uniti, Ungheria, Giappone e Spagna. Le prime 5 classificate avranno accesso alle Finals, ma se tra queste ci fosse l’Australia, allora anche la sesta accederebbe alla fase conclusiva del torneo. Le Finals, infatti, si giocheranno dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia), e quindi le padrone di casa sono ammesse di diritto all’ultimo atto. Alle sei squadre che saranno qualificate al termine del torneo di Rotterdam si aggiungeranno le due squadre provenienti dalla Division 2, Russia e Cina.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario World Cup pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia Notizie correlate Calendario Mondiali curling 2026: programma, orari, tv, streaming, quando gioca l’ItaliaL’Italia si presenterà con grandi motivazioni ai Mondiali 2026 di curling maschile, che andranno in scena a Ogden (USA). Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’ItaliaI Mondiali 2026 di curling doppio misto si disputeranno sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pallanuoto femminile, inizia l’era Mirarchi in World Cup. Gruppo quasi identico: si lavorerà su mentalità e collettivo; World Cup. Il Setterosa riparte da Rotterdam, le parole di Mirarchi; Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la World Cup: 16 le azzurre scelte da Mirarchi; Risultati in diretta, calendario e statistiche dei giocatori di Barcellona. Pallanuoto femminile, svelato il calendario del Setterosa nella Division 1 della World CupNegli occhi c'è ancora la cavalcata del Settebello, secondo nelle qualificazioni, ma è già tempo di pensare alla Division 1 della World Cup di pallanuoto ... oasport.it Setterosa: svelato il calendario della World Cup Division 1 a RotterdamIl calendario della prima fase vede il Setterosa impegnato in tre incontri cruciali. Il debutto avverrà venerdì 1 maggio alle ore 20.30 contro la Grecia. Seguirà l'incontro di sabato 2 maggio, sempre ... it.blastingnews.com La Capoliveri Legend Cup fa un altro passo avanti! La partnership con SCOTT si rinnova e guarda al futuro della MTB internazionale Dalla World Cup Marathon al ruolo sempre più centrale nel calendario mondiale, l’evento dell’Isola d’Elba continua a - facebook.com facebook