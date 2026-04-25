Guida ai Playoff e Playout Serie C 2026 | tabellone squadre qualificate e calendario

Domenica 3 maggio iniziano i playoff di Serie C 2026, che si concluderanno il 7 giugno con la finale della fase nazionale. Il torneo coinvolge diverse squadre che si contendono la promozione attraverso un percorso che si svilupperà nel prossimo mese. La fase si articolerà in vari turni, con incontri programmati in diverse date fino alla conclusione. La griglia completa con le squadre qualificate e il calendario sarà resa nota nelle prossime settimane.

Domenica 3 maggio prenderanno il via i playoff di Serie C, che termineranno il 7 giugno, con la finale della fase nazionale. I playout invece saranno ridotti. Non si terranno nel Girone A e forse nemmeno nel Girone C.🔗 Leggi su Fanpage.it

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