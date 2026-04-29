Calenda sfida il centrosinistra | l’alleanza passa per Salis

Durante un evento a Genova, un leader politico ha annunciato la sua proposta di sostenere un candidato di nome Salis come figura di riferimento del centrosinistra, senza ricorrere alle primarie. La scelta mira a replicare il modello di governo adottato dalla giunta locale, che ha già visto il candidato protagonista di questa strategia. La proposta ha suscitato reazioni e si inserisce in un quadro di tensioni all’interno dell’area politica.

?? Cosa sapere Calenda propone Salis come guida del centrosinistra durante l'evento a Genova. L'accordo esclude le primarie per replicare il modello politico della giunta genovese. Durante la presentazione del libro Difendere la libertà — La ora dell'Europa presso la Sala Sivori di Genova, Calenda ha tracciato una linea di possibile contatto con il centrosinistra puntando la direzione verso Salis. Il leader di Azione ha espresso una disponibilità al dialogo con l'area progressista a con .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calenda sfida il centrosinistra: l’alleanza passa per Salis Notizie correlate Centrosinistra, Calenda: “Se scegliesse leader come Salis, possibile dialogo”Il leader di Azione apre al campo largo, ma solo se la coalizione fosse guidata da un leader simile alla sindaca di Genova “Se il centrosinistra,... Calenda: "Se Silvia Salis sarà leader centrosinistra potremo aprire un dialogo"«Penso che se il centrosinistra, invece di parlare di primarie, scegliesse una persona che mette insieme la capacità di mediazione, la determinazione... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Centrosinistra, Calenda Senza centro molto forte prossimo giro sarà disastro; Centrodestra e Campo Largo verso una sfida all’ultimo voto: Calenda e Vannacci decisivi. Calenda: se Salis sarà leader del centrosinistra pronti al dialogoGenova, 29 apr. (askanews) -Penso che se il centrosinistra, invece di parlare di primarie, scegliesse una persona che mette insieme la capacità di ... quotidiano.net Calenda a Genova: Pronti a dialogare con il centrosinistra se Salis sarà la leader nazionaleL'apertura da parte del leader di Azione: La smettessero di parlare di primarie. Hanno una persona che mette insieme la capacità di mediazione, la ... genova.repubblica.it Azione si radica a Napoli: inaugurata la nuova sede cittadina. Luigi Bosco: "Pronti per la sfida delle Comunali 2027" Vita Web Tv #calenda #azione #sedeanapoli #comunali2027 - facebook.com facebook #Conte ha già vinto una sfida, almeno in libreria: “Una nuova primavera” è primo in classifica, mentre il saggio di Carlo Calenda (che ha debuttato il giorno dopo rispetto al volume dell’ex premier) è solo sesto. x.com