La sindaca di Genova ha rilasciato un’intervista a Bloomberg, provocando un acceso dibattito tra le forze del centrosinistra. Le sue parole hanno sollevato diverse reazioni e hanno riacceso le discussioni sulla sua posizione politica. La situazione ha portato a un confronto tra le diverse anime del partito, con alcuni che chiedono chiarimenti e altri che difendono l’operato della prima cittadina. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni interne al partito.

Un’intervista a Bloomberg della sindaca di Genova ha riacceso le discussioni su un suo eventuale futuro da leader nazionale Venerdì è uscita su Bloomberg un’intervista alla sindaca di Genova Silvia Salis che ha creato un po’ di scompiglio nel cosiddetto “campo largo”, in cui si discute da tempo dell’ipotesi che Salis si proponga come candidata alle primarie del centrosinistra o come candidata unitaria del centrosinistra per affrontare Giorgia Meloni alle prossime elezioni nazionali. Sia nell’ultima intervista, sia in altre occasioni, Salis ha però sempre negato di volersi candidare alle primarie, mentre in generale sull’idea di guidare la coalizione ha lasciato trasparire una legittima – ma cauta – ambizione.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le agitazioni del centrosinistra intorno a Silvia Salis

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