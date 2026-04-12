Centrosinistra priorità al programma Renzi | Spero che Silvia Salis partecipi alle primarie

Nel centrosinistra si discute principalmente di dare priorità ai temi e ai programmi, piuttosto che alla leadership, secondo le dichiarazioni di diversi rappresentanti dei partiti coinvolti. In particolare, si sottolinea come l’attenzione sia rivolta a definire un insieme di proposte condivise, mentre si evita di concentrarsi su nomi o candidature specifiche. Durante le conversazioni pubbliche, alcuni esponenti hanno espresso il desiderio che una certa figura partecipi alle prossime primarie.

Home > Politica > A parole nel centrosinistra sembrano tutti d’accordo sul dare priorità ai temi e non alla leadership: “il programma innanzitutto” è il mantra che a più voci ripetono i partiti potenzialmente dentro il cosiddetto campo largo. Eppure il tema delle primarie resta centrale dopo l’esito del referendum sulla magistratura e l’unico veramente in grado, ogni volta che viene tirato in ballo, di accendere dibattiti e qualche polemica, su cui si cerca perlopiù di glissare, perché ‘uniti si vince’. Mettersi a litigare prima ancora di formalizzare la coalizione non sarebbe un gran primo passo verso le elezioni del 2027.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Centrosinistra, priorità al programma. Renzi: “Spero che Silvia Salis partecipi alle primarie” Silvia Salis apre a una candidatura contro Giorgia Meloni ma resta il suo no alle primarie del centrosinistraSilvia Salis apre alla possibilità di candidarsi alle elezioni politiche del 2027 contro Giorgia Meloni, dichiarando che “sarebbe una bugia”... Landini candidato alle primarie? Renzi: “Cgil non sostituisce il centrosinistra”“Se Maurizio Lannini vuole correre alle primarie, cosa che lui ha sempre detto di non voler fare, ha tutto il diritto di farlo.