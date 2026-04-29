Durante un evento a Bologna, un politico ha espresso la sua opinione sulla rimozione dei simboli ucraini dal corteo del 25 aprile, sostenendo che cancellare l’identità ucraina rappresenta un errore. Ha inoltre sottolineato che il rischio di questa decisione ricade sull’Italia stessa, senza fornire ulteriori dettagli o analisi sulla questione.

? Cosa sapere Carlo Calenda a Bologna critica la rimozione dei simboli ucraini durante il corteo del 25 aprile.. Il leader di Azione avverte che lo scontro politico tra Meloni e opposizioni danneggia l'industria.. A Bologna, durante la presentazione del suo nuovo libro, Carlo Calenda ha espresso un profondo rammarico riguardo alla rimozione dei simboli ucraini dal corteo celebrativo del 25 aprile, collegando il gesto alla sofferenza di chi combatte per la propria libertà. Il leader di Azione, che ha vissuto personalmente l’esperienza in Ucraina, ha sottolineato come vedere allontanate le bandiere di quel Paese sia motivo di grande tristezza. Secondo quanto emerso dai suoi interventi, quei giovani sono impegnati sul campo per difendere il diritto di appartenere all’Europa contro la minaccia rappresentata da un dittatore fascista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calenda: “Cancellare l’Ucraina è un errore, il rischio è per l’Italia

Calenda si è fatto tatuare il simbolo dell’Ucraina. Spiega al Tg la 7 le ragioni della scelta

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