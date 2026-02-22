Ucraina 4 anni di guerra | Calenda sfida Salvini l’Italia divisa

Carlo Calenda ha visitato l’Ucraina per celebrare il quarto anniversario dell’invasione russa, motivato dalla volontà di mostrare sostegno concreto al paese. La sua presenza si inserisce in un momento di crescente tensione politica tra lui e Salvini, che ha espresso opinioni diverse sulla crisi. La visita include incontri con funzionari locali e un tour nelle zone colpite dal conflitto, dimostrando un impegno diretto e personale. La visita di Calenda si conclude con una dichiarazione pubblica sulla situazione attuale.

Ucraina, la freccia di Calenda e l'ombra di Salvini: un bilancio a quattro anni dall'invasione. La visita del leader di Azione, Carlo Calenda, in Ucraina, nel quarto anniversario dell'invasione russa, assume una rilevanza che trascende la mera espressione di solidarietà. L'iniziativa si inserisce in un dibattito più ampio sulla tenuta del fronte occidentale a sostegno di Kiev e, in Italia, solleva interrogativi sulla coerenza delle posizioni politiche interne. L'ironia di Calenda, rivolta a Matteo Salvini, leader della Lega, non è un episodio isolato, ma un sintomo di una frattura che attraversa la politica italiana riguardo alla gestione della crisi ucraina e, più in generale, alla strategia di risposta all'aggressività russa.