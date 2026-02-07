Google photos evita questo errore e non cancellare tutte le foto della tua vacanza

Google Photos ha chiarito come evitare di perdere tutte le foto durante l’eliminazione. Se cancelli le immagini dall’app, fai attenzione: Google Photos potrebbe eliminare anche le copie di backup o le foto sincronizzate con altri dispositivi. Per evitare brutte sorprese, meglio controllare le impostazioni di sincronizzazione e backup prima di eliminare le foto. In questo modo, puoi essere sicuro di non perdere ricordi importanti delle tue vacanze.

Questo testo analizza un comportamento poco noto di Google Photos riguardo alla gestione delle copie di foto quando si eseguono eliminazioni dall'app. L'obiettivo è offrire una comprensione chiara delle conseguenze possibili e indicazioni pratiche per evitare la perdita involontaria di contenuti. si presenta un quadro sintetico basato su fatti osservati e su come l'app comunica tali comportamenti agli utenti, senza introdurre nuove informazioni non supportate. Google Photos può eliminare copie locali oltre all'elemento originale.. Le avvertenze dell'app possono non essere immediatamente chiare per tutti gli utenti.

