‘Caleb Wheeler Curtis Trio’ un viaggio a Brooklyn nel cuore della scena newyorkese

Il Jazz Club di Ferrara ospiterà venerdì 1 maggio alle 21.30 il trio guidato da Caleb Wheeler Curtis. Lo spettacolo porterà il pubblico in un viaggio musicale tra le strade di Brooklyn, un quartiere noto per la sua vivace scena jazz. La formazione proporrà un repertorio incentrato sulle sonorità tipiche di New York, con un focus particolare sulla scena musicale di Brooklyn.

Venerdì 1 maggio (ore 21.30) il Jazz Club di Ferrara presenta ‘Caleb Wheeler Curtis Trio’, in un viaggio a Brooklyn, nel cuore della scena newyorkese. Polistrumentista e compositore, Curtis ha collaborato con Orrin Evans e la ‘Captain Black Big Band’ ed è autore di numerosi progetti da leader.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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