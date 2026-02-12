Un viaggio nel jazz Manouche di Django Reinhardt con il live del Liberjango Trio

Questa sera il circolo Il Portoncino di Ravenna apre le porte a una serata dedicata al jazz Manouche di Django Reinhardt. A salire sul palco ci sarà il Liberdjango Trio, uno dei gruppi più apprezzati della scena gypsy italiana. La musica inizia alle 21 e promette di portare il pubblico in un viaggio tra le note di uno stile che unisce tradizione e improvvisazione.

Mercoledì 18 febbraio, il circolo Il Portoncino di Ravenna ospita una serata di jazz Manouche, grazie al Liberdjango Trio, un importante gruppo della scena "gypsy" italiana. Il concerto è parte della rassegna "Parole e Musica", un'iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra il Club Borion’s e il Portoncino, e vedrà il trio sul palco con la sua formazione classica: Tolga During alla chitarra, Pippi Dimonte al contrabbasso ed Enrico Pelliconi alla fisarmonica. Il Manouche, o Gypsy jazz, è un stile musicale nato negli anni '30 in Francia, divenuto celebre grazie al chitarrista belga Django Reinhardt e al violinista francese Stéphane Grappelli, fondatori nel 1934 del leggendario Quintette du Hot Club de France.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Django Reinhardt "Christmas jazz lights", natale in jazz a Catania con il trio di Nello Toscano Il Monk Jazz Club di Catania, gestito dall’associazione culturale Algos, conclude le attività del 2025 con il tradizionale concerto natalizio “Christmas Jazz Lights”. Al Cinematocasa prosegue la rassegna jazz: Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concerto Al Cinematocasa di Palermo si anima ancora con il jazz. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Django Reinhardt Argomenti discussi: Viaggio nella storia del jazz allo ZolAuditorium; Concerto Jazz alla Chiesa Anglicana di Chiaia: un viaggio musicale tra jazz e tradizione partenopea; Cantina Bentivoglio | Febbraio 2026; Paolo Fresu in scena con Kind of Miles: viaggio teatrale e musicale nell’universo di Miles Davis. 'Amici - Amanti del Jazz': un viaggio musicale nel cuore di Napoli a Palazzo CaraccioloCi sono rassegne che nascono per intrattenere, e altre che nascono per restare. ansa.it Jazz al Museo: un viaggio tra la musica e la scienzaL’appuntamento con i Quartieri Jazz è in programma per sabato 14 febbraio ore 21.30 al Real Museo Mineralogico, Università di Napoli Federico II. napolivillage.com Un estratto live di “Django”, omaggio a Django Reinhardt #chitarraclassica #classicalguitar #guitarpassion #livemusic #omaggiomusicale facebook l’8 Febbraio 1899 nasceva Lonnie Johnson, cantante e chitarrista statunitense, celebre per la sua straordinaria capacità nel suonare la chitarra. Lonnie è considerato il progenitore di tutti i chitarristi blues ed ha ispirato tanti musicisti come B.B. King, Django Re x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.