Mancano poche ore alla scadenza del 1° maggio, data prevista per la fine del taglio temporaneo delle accise su benzina e diesel, introdotto dal governo per ridurre i costi dei carburanti. Al momento, non è stata annunciata alcuna decisione ufficiale riguardo alla proroga o alla modifica delle agevolazioni. Dal giorno successivo, il prezzo del diesel potrebbe salire a circa 2,30 euro al litro, influenzando le spese delle famiglie e dei trasporti.

Mancano poche ore a una delle scadenze economiche più attese dalle famiglie italiane. Il 1° maggio termina infatti il taglio temporaneo delle accise su benzina e diesel introdotto dal governo per contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti. Una misura nata per alleggerire il peso della crisi energetica e dei rincari internazionali, ma che adesso è arrivata al capolinea. Il problema è che, a oggi, non è ancora arrivata una decisione ufficiale sulla proroga. Se il Consiglio dei Ministri non interverrà in tempo, dal 2 maggio il prezzo alla pompa potrebbe salire immediatamente, con effetti concreti per milioni di automobilisti. La riduzione attuale vale 24,4 centesimi al litro tra accisa e IVA.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Accise carburanti: scadono il 1° maggio e il governo non decide. Dal 2 maggio diesel a 2,30 euro

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