Unicredit lancia OPS su Commerzbank per superare la soglia del 30%

UniCredit ha annunciato di aver avviato un’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su Commerzbank, con l’obiettivo di superare la soglia del 30% di partecipazione. La banca italiana ha già una quota di circa il 26% in azioni e detiene anche posizioni in derivati. La mossa rappresenta un passo importante verso l’acquisizione della banca tedesca.

Unicredit ha annunciato a sorpresa il lancio di un’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su Commerzbank, compiendo un passo decisivo verso la banca tedesca, di cui detiene già una partecipazione di circa il 26% più posizioni in derivati. L’offerta sarebbe stata lanciata dall’Istituto guidato da Andrea Orcel grazie alle valutazioni molto convenienti raggiunte in nell’ultimo periodo da Commerzbank, ma l’istituto italiano ha precisato che non intende assumerne il controllo. “Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ritiene che l’Offerta rappresenti una misura ragionevole e pragmatica, priva di svantaggi, tenendo conto che la partecipazione detenuta continua a rappresentare una significativa creazione di valore, indipendentemente dal superamento o meno della soglia del 30% tramite l’Offerta”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Unicredit lancia OPS su Commerzbank per superare la soglia del 30% Articoli correlati UniCredit e la pista tedesca: lanciata un’offerta per salire oltre il 30% di CommerzbankMilano, 16 marzo 2026 – UniCredit ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank. Leggi anche: La Bce autorizza Crédit Agricole a superare la soglia del 20% in Bpm Contenuti utili per approfondire Unicredit lancia Temi più discussi: UniCredit forza la mano (ma non troppo) sul 30% di Commerzbank; UniCredit lancia su Borsa Italiana bond retail cumulative callable al 6%; UniCredit, Picotti: Su Bpm e Commerz no problemi regolatori ma ostilità politica. Unicredit lancia Ops su Commerzbank per superare il 30%UniCredit detiene ora una partecipazione diretta di circa il 26% in Commerzbank e con l'offerta, da avviare a maggio, «non intende prenderne il ... avvenire.it Unicredit: lancia ops volontaria per superare 30% CommerzbankAndrea Orcel raggiunge Sergio Ermotti di UBS come amministratore delegato di banca più pagato dell'Europa continentale ... msn.com Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/unicredit-lancia-offerta-commerzbank-superare-30percento-AID8ymyB #UniCredit #Commerzbank #banche - facebook.com facebook ++Unicredit lancia ops per superare il 30% di Commerzbank. Per Commerzbank 0,485 azioni, valorizzata 30,8 euro per azione, con premio 4 rispetto alla chiusura del 13 marzo. La banca non si aspetta di arrivare a partecipazione di controllo, vuole costruire x.com