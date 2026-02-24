le mosse di gasperini che hanno rivoluzionato la roma e il piano friedkin per lo scudetto

Gian Piero Gasperini ha cambiato le sorti della Roma con un modulo più offensivo e una strategia aggressiva. La squadra ha iniziato a dominare il campo, sorprendendo gli avversari e aggiungendo più pressing e incisività nelle partite. Friedkin punta allo scudetto, investendo nelle prestazioni dei giocatori e nel rafforzamento del gruppo. La trasformazione si nota soprattutto nelle vittorie recenti e nel modo in cui la squadra si presenta in campo.

La Roma guidata da Gian Piero Gasperini vive una fase di grande slancio, alimentata da una gestione orientata al collettivo e da una crescita costante dei singoli ruoli. Dopo il successo interno contro la Cremonese, la squadra si mantiene in una posizione di primo piano e si proietta verso incontri chiave, con una consapevolezza rafforzata della propria identità. Il segreto risiede nell’equilibrio tra reparti: la Roma non è más una somma di talents, ma una macchina coesa in cui ogni reparto contribuisce alla manovra e al pressing. Il ritmo di gioco è stato impostato per garantire continuità, ridurre i buchi difensivi e accelerare l’uscita palla al piede. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Gasperini ha deciso di cambiare modulo e puntare su giovani talenti, creando scompiglio nella difesa avversaria.

Roma, parla Gasperini: «Il fatto che la proprietà sia qui è un segnale importante. Friedkin? Spero di sentirli sempre di più»Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha sottolineato l'importanza della presenza della proprietà in città, considerandola un segnale positivo.

ROMA-CAGLIARI, È NOTTE D’OLIMPICO Probabili formazioni, quote, numeri e dove vederla Gasperini studia le mosse, possibile esordio per Zaragoza, Cagliari in fiducia dopo l’ultimo successo. La Roma parte favorita, ma i precedenti invitano alla m - facebook.com facebook