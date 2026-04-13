Sul calciomercato della Roma si parla di un possibile trasferimento di un giocatore tedesco, che ha dichiarato di non escludere nessuna opzione riguardo al suo futuro. La stagione si avvia alla conclusione e la corsa alla qualificazione in Champions League si fa più intensa, mentre le società iniziano a pianificare le mosse per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Mentre la stagione sta per volgere al termine e la corsa Champions si infiamma, si comincia già a progettare l’ AS Roma del futuro. L’esterno tedesco del Borussia Dortmund Julian Brandt, in scadenza di contratto, rappresenta uno dei principali obiettivi del mercato estivo giallorosso. Le dichiarazioni di Brandt. In una recente intervista a Sky Sport De, Julian Brandt ha parlato del suo futuro, ritrovandosi dopo 7 anni in giallonero con il contratto in scadenza. Queste le sue parole: “ Ci sono diverse opzioni. Non tutte vanno bene, ma ce ne sono molte. Non bisogna affrettare i tempi, non sarebbe giusto nei confronti del mio club iniziare a parlare con altre squadre.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Brandt apre al trasferimento: “Non escludo nessuna opzione”

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