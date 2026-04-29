Sul fronte del calciomercato, il giovane esterno offensivo bosniaco classe 2007 è al centro di interesse da parte di due club italiani. La Roma e il Milan stanno valutando la possibilità di ingaggiarlo durante la prossima sessione di trasferimenti estivi. Al momento, ci sono alcune trattative in corso, ma nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa. Kerim Alajbegovic continua ad attirare l'attenzione delle due società.

L'esterno offensivo bosniaco, classe 2007, è così tornato al 'Werkself' per soli 8 milioni di euro. A quanto pare, però, il ragazzo - che ha fatto ammattire l'Italia nella finale playoff per i Mondiali a Zenica - non rimarrà a giocare in Germania: nel suo futuro sembra esserci la Serie A. Già, ma in quale club? Recentemente si è parlato molto di Inter e Napoli. Ma, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ci sarebbero anche e soprattutto Roma e Milan sulle tracce del giocatore. In casa rossonera, Alajbegovic è visto dall'allenatore Massimiliano Allegri come il sostituto di Christopher Nkunku una volta che l'attaccante francese sarà ceduto per 30 milioni di euro in estate.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Roma e Milan sulle tracce di Alajbegovic: ecco chi è in vantaggio al momento

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