Calciomercato Napoli | gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma ecco il prezzo per acquistarlo

Il Napoli si è inserito nella corsa per il giovane calciatore Alajbegovic, finendo nel mirino di altri club di Serie A come Milan e Roma. La società partenopea ha mostrato interesse e sta valutando l’offerta, che si aggira intorno a una certa cifra. La trattativa si svolge con attenzione e potrebbero esserci sviluppi nelle prossime settimane. La concorrenza tra le squadre aumenta, rendendo la situazione ancora più complessa.

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