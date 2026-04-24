Negli ultimi giorni si parla di un possibile trasferimento di un calciatore tedesco tra due grandi club italiani. La trattativa coinvolge la Juventus e il Milan, con entrambe le squadre interessate a rinforzare il centrocampo. Al momento, una delle due società sembra in vantaggio nella corsa, mentre le trattative sono ancora in corso e non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione resta aperta fino a ulteriori sviluppi.

di Angelo Ciarletta nella corsa al giocatore. La Juve si prepara a un finale di stagione incandescente. Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo primario è blindare la qualificazione in Champions League e tentare l’assalto al secondo posto, ma lo sguardo della dirigenza è già rivolto alla prossima estate. Sarà un mercato di collisioni frontali con il Milan, specialmente per quanto riguarda il centrocampo. MERCATO JUVE LIVE Il nome che infiamma i desideri di Luciano Spalletti è Leon Goretzka. Il mediano tedesco del Bayern Monaco è il profilo ideale per garantire carisma internazionale a un reparto che oggi conta su Manuel Locatelli, Khéphren Thuram e Weston McKennie, elementi solidi ma meno avvezzi ai grandi palcoscenici europei.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka alla Juve, sfida accesa tra la Vecchia Signora e il Milan. Ecco chi è in vantaggio al momento

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