Durante l’estate, la Roma potrebbe dover cedere almeno un giocatore importante per rispettare il Fair Play Finanziario. Tra i nomi più indicati per la partenza c’è il centrocampista del Sassuolo, Manu Koné, che potrebbe essere coinvolto in una trattativa di mercato. La società sta monitorando attentamente le possibilità di vendita, con l’obiettivo di riequilibrare i numeri della rosa e rispettare i limiti imposti dalle normative finanziarie.

Per rispettare pienamente i paletti imposti dal Fair Play Finanziario, nel corso dell’estate la Roma potrebbe essere costretta ad effettuare almeno una cessione di un big della rosa e uno dei possibili partenti è Manu Koné. L’eventuale trasferimento del centrocampista francese dalla Capitale potrebbe aprire le porte di Trigoria al suo omonimo Ismael, che sta disputando una grande stagione con il Sassuolo. Un sacrificio necessario. Koné era già stato nelle lista dei possibili partenti la scorsa estate, quando l’Inter tentò un assalto frenato dalla società e da Claudio Ranieri. Ora, con la prospettiva di un Mondiale da protagonista con la maglia della Francia, i Friedkin potrebbero dover cedere di fronte alle richieste delle big europee.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, da un Koné all’altro? Occhi puntati sul centrocampista del Sassuolo

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