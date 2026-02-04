La Juventus sta lavorando già da tempo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Comolli ha avviato i contatti per due acquisti a parametro zero, entrambi giocatori di esperienza, pronti a unirsi ai bianconeri in estate. Le trattative sono già ben avviate, e presto potrebbero diventare ufficiali.

per due profili di esperienza. La Juventus prosegue la sua strategia di rafforzamento puntando con decisione sul mercato dei parametri zero. Nel mirino di Damien Comolli sono finiti due profili esperti, pronti a liberarsi il prossimo 30 giugno, che rappresentano occasioni di mercato ideali per costi e caratteristiche tecniche: Zeki Celik e Marcos Senesi. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Celik: il pallino di Comolli. Il terzino turco della Roma sembra ormai destinato all’addio. I tentativi di rinnovo con il club giallorosso, iniziati lo scorso settembre, si sono arenati di fronte a una distanza economica incolmabile: la richiesta del giocatore è di fatto un raddoppio dell’attuale stipendio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Comolli ha già in canna un doppio colpo a zero per l’estate: contatti ben avviati

Il Napoli sta già esplorando possibili acquisti per la prossima sessione estiva di mercato, con particolare attenzione a Nicolò Zaniolo.

Sul fronte del calciomercato della Juventus, si registrano nuovi contatti per un possibile rinforzo a centrocampo.

