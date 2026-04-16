Ritorno Sarri al Napoli le intenzioni di mercato in caso di approdo in azzurro

Il ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli è al centro delle trattative di mercato, con l’attenzione rivolta alle eventuali mosse da parte della società per il prossimo campionato. Se le trattative dovessero concludersi positivamente, l’allenatore tornerebbe in carica, portando con sé il suo staff e un’idea di gioco già collaudata. Le decisioni sulla rosa e i rinnovi dei contratti sono ancora in fase di discussione.

Il destino della panchina azzurra potrebbe presto tingersi di nostalgia e suggestione. Se a fine stagione Antonio Conte dovesse scegliere di chiudere la sua esperienza a Napoli, prenderebbe quota una pista capace di riaccendere immediatamente l’entusiasmo della piazza: il ritorno di Maurizio Sarri, allenatore che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia recente del club. Sarri ritroverebbe un ambiente che conosce a fondo e nel quale sa come muoversi. Le idee per la ripartenza sono già chiare: in caso di nuovo incarico sulla panchina della SSC Napoli, l’ex allenatore azzurro punterebbe subito su profili a lui congeniali. In particolare, l’attenzione si sposterebbe sugli esterni offensivi della Lazio: Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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