Il tecnico Maurizio Sarri torna a confrontarsi con il Napoli, questa volta come avversario nel match contro la Lazio. La sua storia con la squadra partenopea include ruoli diversi, passando da allenatore a idolo e poi di nuovo avversario. La partita si svolgerà domani, mentre il futuro potrebbe riservare ulteriori sviluppi, considerando le voci di un possibile ritorno in una delle squadre più rappresentative del calcio italiano.

Napoli, 17 aprile 2026 - Prima avversario, poi idolo, quindi di nuovo avversario, stavolta presso la rivale più acerrima e oggi avversario ma con riserva: Maurizio Sarri e il Napoli sono un binomio mai banale che ha attraversato un po' tutte le fasi possibili in una relazione intensa e turbolenta. E, come ogni rapporto che si rispetti, non manca il pensiero più o meno realistico di un possibile ritorno di fiamma che, tra l'altro, emerge nelle ore che precedono il suo ritorno al Maradona da rivale, ma stavolta rispettato. Sarri, il Napoli e la Juventus: tutte le fasi di un 'amore-odio'. I tifosi della Lazio non saranno esattamente gemellati con quelli del Napoli, ma di certo non si può parlare di una rivalità netta e sentita come quella che intercorre con la Juventus.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, riecco Sarri: domani avversario con la Lazio e in futuro di nuovo in azzurro?

Notizie correlate

Napoli, nuovo allenamento congiunto previsto per domani: ecco l’avversarioDopo l’allenamento congiunto col Giugliano del 4 febbraio, in vista di Genoa-Napoli, i partenopei organizzano un nuovo allenamento con un’altra...

Calciomercato Lazio, Romagnoli verso l’addio! Summit con Sarri, frattura con la società e futuro sempre più lontano da RomaCalciomercato Lazio, Romagnoli verso l’addio! Summit con Sarri, frattura con la società e futuro sempre più lontano da Roma Kolo Muani torna alla...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Como-Inter, formazioni ufficiali: riecco Esposito dal 1', conferme in difesa; Probabili formazioni Napoli-Lazio: le scelte di Conte e Sarri.

Napoli, riecco Sarri: domani avversario con la Lazio e in futuro di nuovo in azzurro?Per il possibile dopo Conte, potrebbe tornare in auge il nome del tecnico della 'grande bellezza': la piazza potrebbe perdonare il 'tradimento' alla Juventus pur di provare a chiudere un cerchio ... sport.quotidiano.net

Napoli, Sarri is back: tomorrow's opponent is Lazio, and will he be back in the Azzurri in the future?As for the possible post-Conte era, the name of the 'great beauty' coach could come back into fashion: the fans could forgive the 'betrayal' of Juventus in order to try to close the circle. sport.quotidiano.net

Il Napoli potrebbe decidere di non rinnovare i contratti in scadenza di Juan Jesus e Leonardo Spinazzola: secondo voi, è la scelta giusta o li avresti tenuti in squadra facebook