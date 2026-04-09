Durante il calciomercato estivo, il Milan ha messo nel mirino Nicolas Jackson, attaccante senegalese del 2001 in prestito al Bayern Monaco e di proprietà del Chelsea. La società rossonera ha deciso di non puntare né su Kean né su Vlahovic, preferendo invece un profilo considerato più adatto alle proprie esigenze. Sono inoltre emerse alternative di origine asiatica per rinforzare il reparto offensivo.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nella prossima sessione estiva di calciomercato, uno degli obiettivi prioritari del Milan di Massimiliano Allegri sarà rifare il reparto d'attacco quasi totalmente. Probabilmente, il tecnico livornese ripenserà tatticamente il suo Milan, puntando sul tridente offensivo e non più sul 3-5-2. A prescindere da questo, però, il grande obiettivo sarà l'acquisizione di un attaccante centrale. Secondo il quotidiano capitolino, Moise Kean (Fiorentina) e Dušan Vlahovic (Juventus) sono opzioni sondate dal Milan. Idee, però, difficilmente raggiungibili per costi. Così come Robert Lewandowski rappresenta un'ipotesi affascinante, ma è probabile che il Barcellona gli offra il rinnovo del contratto per un altro anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, né Kean né Vlahovic: piace Jackson. Poi due alternative ‘orientali’ per l’attacco

Calciomercato Milan, pranzo tra Furlani e Allegri: chiesto Kean per l’attacco. Due alternativeSecondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, due giorni fa Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, rispettivamente amministratore delegato e...

Né Mateta, né il difensore: ecco cosa è successo al calciomercato del MilanNell'ultimo calciomercato invernale, il Milan non ha portato a termine né l'acquisto di un difensore né di Jean-Philippe Mateta.

Primi contatti avvenuti: come reagirà il Milan Attenzione a Vlahovic! Pavlovic, Rabiot e Modric

Temi più discussi: Milan, pochi italiani in rosa? Il piano sul mercato tra presente e futuro; Calciomercato Milan, Gazzetta: sarà rivoluzione in attacco, ecco chi parte; Accomando: Kean ha una clausola importante, ma il Milan vuole fare il colpo; Milan, il bomber sarà azzurro: Allegri dice sì.

Calciomercato Milan, Accomando: «Milan vuole fare il colpo»Calciomercato Milan, Accomando: «Kean ha una clausola ma il Milan vuole fare il colpo davanti». Segui le ultimissime sui rossoneri Il futuro del reparto offensivo dei rossoneri è al centro delle ultim ... milannews24.com

Accomando: Kean ha una clausola importante, ma il Milan vuole fare il colpoOrazio Accomando, esperto di mercato di SportMediaset, si è così espresso su allMilan.it sul prossimo attaccante del Milan: Vlahovi? è difficile in questo ... milannews.it

#Calciomercato @acmilan, chi vendere e chi tenere @lukamodric10 certezza, @RafaeLeao7 e @mmseize rischiano - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Modric #RafaelLeao #RafaLeao #Leao #Maignan #Video x.com

#Calciomercato #Milan, caccia all'attaccante: il nuovo 9 uscirà da questa rosa di nomi - facebook.com facebook