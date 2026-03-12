Calciomercato Juve Lewandowski strizza l’occhio ai bianconeri e accende le speranze dei tifosi! Gli altri nomi

Durante il calciomercato, Lewandowski ha mostrato interesse nei confronti della Juventus, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La società bianconera sta valutando diverse opzioni per rafforzare l’attacco in vista della stagione 202627, con alcuni nomi che sono stati inseriti nel suo rinnovato piano di mercato. Le trattative e le strategie sono attualmente in fase di sviluppo.