Calciomercato Juve Lewandowski strizza l’occhio ai bianconeri e accende le speranze dei tifosi! Gli altri nomi
Durante il calciomercato, Lewandowski ha mostrato interesse nei confronti della Juventus, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La società bianconera sta valutando diverse opzioni per rafforzare l’attacco in vista della stagione 202627, con alcuni nomi che sono stati inseriti nel suo rinnovato piano di mercato. Le trattative e le strategie sono attualmente in fase di sviluppo.
Lewandowski alla Juve: il polacco strizza l’occhio ai bianconeri, ma c’è un problema per chiudere l’accordo. Le ultime novitàdi Redazione JuventusNews24Lewandowski alla Juve: il bomber polacco strizza l’occhio alla Vecchia Signora, ma c’è un problema per trovare l’intesa.
Leggi anche: Calciomercato Juve, non solo Mateta: sulla lista di Comolli e Ottolini ci sono altri due nomi. Di chi si tratta e la posizione dei bianconeri
