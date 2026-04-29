Il Milan sarebbe interessato a Ismael Konè, secondo quanto dichiarato da Gozzini. La squadra rossonera starebbe monitorando da vicino il giocatore, mentre la concorrenza nel mercato per il suo acquisto sembra essere elevata. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il nome di Konè resta tra quelli più caldi nelle discussioni di calciomercato del club.

Se c'è un nome che ultimamente sta circolando per le vie di Casa Milan è proprio quello di Ismael Konè, centrocampista del Sassuolo classe 2002. A parlarne è stata anche la giornalista Alessandra Gozzini sulle colonne della Gazzetta dello Sport. La giornalista ha voluto tracciare una vera e propria linea, che parte dalla tenera età, fino ai gironi d'oggi. Il giovane, arrivato in Italia dopo le esperienze in Francia (Marsiglia e Rennes) e Inghilterra (Watford), nel corso dell'attuale stagione ha messo a segno ben 6 gol in 31 partire, ricevendo solamente 3 ammonizioni. Ecco, di seguito, il commento di Gozzini: Alessandra...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, occhi su Konè? Gozzini: “La concorrenza non manca”

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