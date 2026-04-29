Il calciomercato del Milan si anima con il possibile addio di Leao, che sembra ormai vicino alla partenza. Il Manchester United ha presentato un’offerta che include alcune contropartite, mentre il club rossonero valuta le prossime mosse. Intanto, si parla di un tentativo da parte dei red devils di piazzare un grande nome per rinforzare l’attacco. La trattativa è in fase di definizione e il futuro del giocatore si deciderà nelle prossime ore.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Milan: Leao ai titoli di coda! Il Manchester United offre questa contropartite, poi l’assalto al grande nome per l’attacco

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