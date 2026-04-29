Durante la prossima finestra estiva di calciomercato, il club sta considerando la cessione di due centrocampisti, uno francese nato nel 1999 e l’altro inglese nato nel 1997. Entrambi sono attualmente sotto contratto con il Milan, ma nelle ultime settimane si sono fatte avanti voci riguardanti possibili trasferimenti. Non sono state ancora ufficializzate offerte o decisioni definitive da parte della società.

Come vi abbiamo detto, a più riprese, noi di 'PianetaMilan.it' nel corso delle ultime settimane, il Milan dovrebbe separarsi da Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek nel corso della prossima finestra di calciomercato. Il centrocampista francese classe 1999 e quello inglese classe 1997, infatti, non sono intoccabili per il tecnico Massimiliano Allegri. Nel caso in cui arrivino in società offerte importanti (30 milioni di euro per l'ex Monaco, circa 15 per l'ex Chelsea), entrambi sarebbero ceduti. La conferma è arrivata in giornata da Matteo Moretto, giornalista sportivo italiano esperto di calciomercato, così come da 'La Gazzetta dello Sport'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, in vendita sia Fofana sia Loftus-Cheek: quello che sappiamo finora

Notizie correlate

Calciomercato, fiducia Milan per Goretzka. Fofana e Loftus-Cheek verso la cessioneIl Milan potrebbe cambiare molto anche a centrocampo nella prossima sessione di calciomercato.

Com’è possibile che un tram sia deragliato in quel modo a Milano: cosa sappiamo finoraCosa sappiamo sull'ipotesi del malore accusato dal conducente Atm, l'analisi del funzionamento dei sistemi di sicurezza del mezzo, fino agli...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Calciomercato Milan, Rafa Leao non è in vendita ma l’addio è una possibilità concreta; Calciomercato Milan 2026/2027: il piano per l'estate tra obiettivi e cessioni; Nkunku via, il Milan lo scarica e chiede 30 milioni: Fenerbahçe in pole; Milan, contatto con Zahavi per Nkunku: il francese è in vendita, fissato il prezzo.

#Calciomercato @acmilan, ecco l’offerta di contratto per @MarioGila00. Ora serve un capolavoro di #Furlani - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gila #transfers x.com

#Calciomercato #Milan, #Moretto svela i dettagli su Mario #Gila #ACMilan #ACMilanInside - facebook.com facebook