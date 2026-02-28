Com'è possibile che un tram sia deragliato in quel modo a Milano | cosa sappiamo finora

Un tram è deragliato a Milano e le prime indagini si concentrano sull’ipotesi di un malore del conducente. Sono stati avviati controlli sui sistemi di sicurezza del veicolo e sono in corso accertamenti sul tratto di binari coinvolto. La dinamica dell’incidente viene ancora ricostruita, mentre le autorità cercano di chiarire cosa abbia causato il deragliamento.

Cosa sappiamo sull'ipotesi del malore accusato dal conducente Atm, l'analisi del funzionamento dei sistemi di sicurezza del mezzo, fino agli accertamenti sul tratto di binari in cui è avvenuto l'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

